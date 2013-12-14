Перевести из аудиоформата миникнигу в PDF формат.Красиво оформить .Качество звука хорошее
Нужно сканить книги в СПб
Здравствуйте!
Нужно сканировать книги, человек нужен из Санкт-Петербурга.
Так же нужно их сразу чистить от мусора. В основном книги на английском языке.
Просьба писать цену примерно за 200 страничную книгу.
Объем работы не большой, примерно 1 - 2 книги в месяц. Но сейчас накопилось штук 5.
Человек должен быть всегда на связи по мобильному.
Спасибо.
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