Нужно сканить книги в СПб

Здравствуйте!

Нужно сканировать книги, человек нужен из Санкт-Петербурга.

Так же нужно их сразу чистить от мусора. В основном книги на английском языке.

Просьба писать цену примерно за 200 страничную книгу.

Объем работы не большой, примерно 1 - 2 книги в месяц. Но сейчас накопилось штук 5.

Человек должен быть всегда на связи по мобильному.

Спасибо.