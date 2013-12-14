Нужно сканить книги в СПб

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрытнет заявок218 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сканировать книги, человек нужен из Санкт-Петербурга.

Так же нужно их сразу чистить от мусора. В основном книги на английском языке.

Просьба писать цену примерно за 200 страничную книгу.

Объем работы не большой, примерно 1 - 2 книги в месяц. Но сейчас накопилось штук 5.

Человек должен быть всегда на связи по мобильному.

Спасибо.

11 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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