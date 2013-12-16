Нужен редактор для проверки небольших статей

Проверять нужно статьи примерно по 1700-2200 символов с пробелами. В основном корректорская правка, но есть копирайтеры, за которыми приходится подправлять корявые обороты речи, дотягивать текст до ТЗ или возвращать текст на переписывание. В целом это несложно и быстро. Язык очень простой.

Плюс следим за соответствием ТЗ и правильностью оформления. Ничего сложного тоже, но много тонкостей – все придет с опытом, в процессе работы.

Оплата только на WMR 1–2 раза в неделю. 20 рублей за статью. В первое время готова платить как угодно часто, пока не начнете мне доверять. Постоянное сотрудничество. Работы много. Сколько сделаете – все ваши. Вполне реально делать от 500 до 1200 руб. в день.

Требуется:

– Сотрудничество постоянное, мне нужен человек, на которого можно положиться.

– Профильное образование и опыт работы.

– Внимание, внимание, внимание к деталям, никаких пропусков опечаток и запятых. Я сама работаю корректором-редактором, буду проверять постоянно.

– 4–8 рабочих часов в день в зависимости от загруза. Сейчас загруз полный.