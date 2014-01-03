Проверить тексты и поля на сайте eng!

проверить орфографию на dating site мы проверяем только тексты самого сайта (анкеты пользователей не проверяются). сайт на английском

также надо проверить все поля, заполняемые при регистрации и т.п

например вот такие ошибки - "Wiew profile"

возможно дальнейшее сотрудничество по написанию статей для блогов на dating тематику