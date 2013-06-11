feniksdv

Антон feniksdv

 
37 летРоссия/Хабаровск
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

[email protected]

  • Требуется копирайтер

    $50

    На постоянную удаленную работу требуется копирайтер для наполнения сайта контентом. Тема – установка и настройка автосигнализаций. Исходников в Интернете очень мало, по этой причине ищем копирайтеров, имеющих возможность находить материалы без помощи Интернета (знакомые на ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автор текстов компьютерной тематики

    $50

    Требуются грамотные рерайтеры для долгосрочного сотрудничества. Объем работы большой, статьи нужны постоянно. Тематика «роутер». Нужны люди, которые хорошо разбираются в этой теме и будут понимать о чем пишут. Предлагаю 25 руб. за 1000 знаков без пробелов. Работа по ТЗ, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исполнитель для проверки статей

    $100

    Требование: 1. Внимательность 2. Знание русского языка 3. Умение работать c КМС Wordpress Суть работы: Вам нужно будет проверять и исправлять мелкие недочеты уже в выложенных статьях на сайте. Критерии проверки расскажу в личной переписке, на статью уходит в среднем ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Редактирование и Корректура15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор текстов компьютерной тематики

    $250

    Требуются грамотные рерайтеры для долгосрочного сотрудничества. Объем работы большой, статьи нужны постоянно. Тематика "IT – технологии". Нужны люди, которые хорошо разбираются в этой теме и будут понимать о чем пишут. Предлагаю 35 руб(копирайт)30(рерайт). за 1000 знаков без пробелов. Работа ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор для написания SEO текстов

    $500

    Требуются грамотные рерайтеры для долгосрочного сотрудничества. Объем работы большой, статьи нужны постоянно. Тематика "IT – технологии". Нужны люди, которые хорошо разбираются в этой теме и будут понимать о чем пишут. Предлагаю 25 руб. за 1000 знаков. Работа по ТЗ, ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищется редактор статей

    $1000

    0. Тематика компьютерная. 1. Пол Мужской 2. Самостоятельный Поиск рерайтеров. 3. Отсылка ТЗ рерайтерам (тз даю я). 4. Проверка готовой статьи на орфаграфию, оформление, бреда генератор, уникальность и т.п. 5. Занесения проделанных работ в xls таблицу для оплаты вашей работы ...

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент менеджмент

    $5000

    Нужен контент менеджер в обязанности, которого будет входить: 1. Поиск рерайтеров 2. Отправка готового тз рерайтерам. (тз я вам даю) 3. Проверка готовой статьи. (на правильность написания, уникальность) 4. Выкладывание готовой статьи на сайт (смс вордпресс) Поиск рерайтеров 1000 зн ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Взаимодействие OpenCart с Api TaoBao

    Разработать скрипт (модуль), который будет тянуть информацию с TaoBao.com на сайт, работающий на openkart. Учётка на taobao, App Key, App Secret имеются. Нужно сделать также как тут dagtaoточкаcom Указывайте совою цену, сроки и что вам нужно для ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад