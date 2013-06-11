Разработать скрипт (модуль), который будет тянуть информацию с TaoBao.com на сайт, работающий на openkart. Учётка на taobao, App Key, App Secret имеются. Нужно сделать также как тут dagtaoточкаcom Указывайте совою цену, сроки и что вам нужно для ...