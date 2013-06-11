Необходимо опубликовать статьи на сайтах. Правила заполнение при личной беседе в скайпе гарнитура обязательна. За подробностями на почту.
- $50Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
На постоянную удаленную работу требуется копирайтер для наполнения сайта контентом. Тема – установка и настройка автосигнализаций. Исходников в Интернете очень мало, по этой причине ищем копирайтеров, имеющих возможность находить материалы без помощи Интернета (знакомые на ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
На постоянную работу требуется контент менеджер 1 статья – 15 руб. Необходимо выкладывать статьи на сайт по одной каждый день, сайтов 4. Правила заполнение при личной беседе в скайпе.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуются грамотные рерайтеры для долгосрочного сотрудничества. Объем работы большой, статьи нужны постоянно. Тематика «роутер». Нужны люди, которые хорошо разбираются в этой теме и будут понимать о чем пишут. Предлагаю 25 руб. за 1000 знаков без пробелов. Работа по ТЗ, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо сверстать шаблон по дизайну. тз есть. -главная -рубрики -сама статья -404 -страница поиска Все страницы типовые 2000рубHTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требование: 1. Внимательность 2. Знание русского языка 3. Умение работать c КМС Wordpress Суть работы: Вам нужно будет проверять и исправлять мелкие недочеты уже в выложенных статьях на сайте. Критерии проверки расскажу в личной переписке, на статью уходит в среднем ...Редактирование и Корректура15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуются грамотные рерайтеры для долгосрочного сотрудничества. Объем работы большой, статьи нужны постоянно. Тематика "IT – технологии". Нужны люди, которые хорошо разбираются в этой теме и будут понимать о чем пишут. Предлагаю 35 руб(копирайт)30(рерайт). за 1000 знаков без пробелов. Работа ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуются грамотные рерайтеры для долгосрочного сотрудничества. Объем работы большой, статьи нужны постоянно. Тематика "IT – технологии". Нужны люди, которые хорошо разбираются в этой теме и будут понимать о чем пишут. Предлагаю 25 руб. за 1000 знаков. Работа по ТЗ, ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
0. Тематика компьютерная. 1. Пол Мужской 2. Самостоятельный Поиск рерайтеров. 3. Отсылка ТЗ рерайтерам (тз даю я). 4. Проверка готовой статьи на орфаграфию, оформление, бреда генератор, уникальность и т.п. 5. Занесения проделанных работ в xls таблицу для оплаты вашей работы ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
Нужен контент менеджер в обязанности, которого будет входить: 1. Поиск рерайтеров 2. Отправка готового тз рерайтерам. (тз я вам даю) 3. Проверка готовой статьи. (на правильность написания, уникальность) 4. Выкладывание готовой статьи на сайт (смс вордпресс) Поиск рерайтеров 1000 зн ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Разработать скрипт (модуль), который будет тянуть информацию с TaoBao.com на сайт, работающий на openkart. Учётка на taobao, App Key, App Secret имеются. Нужно сделать также как тут dagtaoточкаcom Указывайте совою цену, сроки и что вам нужно для ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад