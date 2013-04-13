Взаимодействие OpenCart с Api TaoBao

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка167 просмотров

Разработать скрипт (модуль), который будет тянуть информацию с TaoBao.com на сайт, работающий на openkart.

Учётка на taobao, App Key, App Secret имеются.

Нужно сделать также как тут dagtaoточкаcom

Указывайте совою цену, сроки и что вам нужно для выполнения задания. Писать намыло [email protected]

Opencart
12 лет назад
feniksdv
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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