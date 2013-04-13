Взаимодействие OpenCart с Api TaoBao

Разработать скрипт (модуль), который будет тянуть информацию с TaoBao.com на сайт, работающий на openkart.

Учётка на taobao, App Key, App Secret имеются.

Нужно сделать также как тут dagtaoточкаcom

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