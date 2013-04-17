Выводить во вкладке отзывы количество отзывов

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Завершен1 заявка85 просмотров

В компоненте jcomments для joomla во вкладке товара "отзывы" если отзывов нет, то в скобках сделать "отзывы (0)", если есть отзывы, чтобы показывало количество, например: отзывы (1)

сайт: demet.com.ua

Предложения от исполнителей, которые смогут сделать качественно без проб и ошибок с похожим опытом работы.

Joomla
12 лет назад
toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

joomlajob
Алекс 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$24
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, грамотно поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую +

Заявки фрилансеров

joomlajob
Алекс 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад

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