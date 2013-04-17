Выводить во вкладке отзывы количество отзывов

В компоненте jcomments для joomla во вкладке товара "отзывы" если отзывов нет, то в скобках сделать "отзывы (0)", если есть отзывы, чтобы показывало количество, например: отзывы (1)

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