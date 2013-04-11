Магазин на hostCMS

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки73 просмотра

Есть готовая верстка в HTML, необходимо натянуть на hostCMS v.6

Редакция малый бизнес куплена.

Предоставим хостинг с установленной CMS, верстку страниц в html.

Обозначайте стоимость и сроки.

HTML
12 лет назад
Vsevset
Виктор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Joomla+Virt2=Сверстать карточку товара

    Привет, нужно сверстать карточку товара на Virt2, joomla2. Сверстать 1 карточку в 2 дизайнах, добавить в Musql цвет и вывести в админке, подключить компонент отзывов к товарам - реализовать его в карточке, вывести в карточке ...

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон на imagecms

    Нужно шаблон натянуть на ImageCMS 4.3. Дизайн-макет сверстан в HTML и готов к натяжке. Хостинг с установленной CMS предоставим. В предложениях указывайте сроки и стоимость.

    HTML
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Адаптация шаблона templatemonster.com

    Нужен перевод всех модулей на русский. Изменения параметров наполнения каталога. Добавление платежных систем. Все подробности в ворд файле. Жду ваши предложения по стоимости(без учета цены шаблона) и ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    В существующем интернет-магазине (движок ECSHOP) требуется провести следующие работы: 1. Изменить верстку 2 страниц (подвинуть поля и области); 2. Заменить (удалить / скрыть) часть выводимых полей; 3. Подсоеденить магазин по API ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин

    Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Надо сделать интернет магазин. Оплата: приват24 ликпей вм возможность отправки товара на електронную почту после оплаты Примеры: epickey.ru, gama-gama.ru, steambuy.com оплата исключительно по ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Магазин для Джумла

    Нужно добавить магазин на сайт (Джумла) Магазин такого плана http://sharik.ru/production/prod/list_prmsection_id_dta797.html В идеале чтобы это было уже готовое расширение, которое я загрузила бы сама на сайт Какова стоимость?

    HTMLJoomla
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Адаптирование шаблона интернет-магазина

    Привет, есть osCommerce шаблон, вот он - http://www.templatemonster.com/ru/demo/42867.html, Доступные исходные материалы: .PSD, .PHP, (Currently supports only English version) Необходимое программное обеспечение: Adobe Photoshop CS+, Adobe Dreamweaver 8+ (or any ...

    ApacheHTMLLinuxPHP
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад