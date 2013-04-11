Интернет магазин

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Закрыт12 заявок169 просмотров

Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Надо сделать интернет магазин.

Оплата:

приват24

ликпей

вм

возможность отправки товара на електронную почту после оплаты

Примеры: epickey.ru, gama-gama.ru, steambuy.com

оплата исключительно по факту выполненной работы

12 лет назад
skyfirer
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров