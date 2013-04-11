Нужно добавить магазин на сайт (Джумла) Магазин такого плана http://sharik.ru/production/prod/list_prmsection_id_dta797.html В идеале чтобы это было уже готовое расширение, которое я загрузила бы сама на сайт Какова стоимость?
Интернет магазин
Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Надо сделать интернет магазин.
Оплата:
приват24
ликпей
вм
возможность отправки товара на електронную почту после оплаты
Примеры: epickey.ru, gama-gama.ru, steambuy.com
оплата исключительно по факту выполненной работы
Заявки фрилансеров
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