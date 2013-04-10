Требуется опытный специалист для работы с Vamshop

Компании для постоянной работы разных своих проектов нужен – Специалист по работе с движком Vamshop

Специалист должен уметь программировать, работать с движком. настраивать под работу магазина.

Все эти требования должны быть в лице одного человека. (команда исполнителей не подходит).

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