Требуется опытный специалист для работы с Vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок114 просмотров

Компании для постоянной работы разных своих проектов нужен – Специалист по работе с движком Vamshop

Специалист должен уметь программировать, работать с движком. настраивать под работу магазина.

Все эти требования должны быть в лице одного человека. (команда исполнителей не подходит).

Когда готовы приступить к работе

От Вас скайп . Общение перепиской не приемлемо – только голосом.

12 лет назад
asd789
Виктор 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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