Обслуживание сайта

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Требуются услуги генподрядчика в Украине по обслуживанию сайта http://megaauto.com.ua на Битриксе и доработке пакета Быстрый старт компании Лайнмедиа - сайта автоаксессуаров. Первые доработки - это парсер товаров, модуль выгрузки прайса, интеграция с CRM.

12 лет назад
autocityukr
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров