Интернет-магазин косметики на Джумле

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок127 просмотров

Интернет магазин косметики на Джумле-Виртуамарт. Сверстать интернет магазин. Необходимы - обратный звонок, импорт-экспорт товаров, пару-тройку фильтров для характеристики товаров. Заливка контента. Установка на хостинг.

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