Требуется по Joomla 2.5 + Virt 2 = верстка и др.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки87 просмотров

Привет,

Требуется верстка/доработка скрипта слайдера, карточки товара и другая аналогичная работа.

Работа через http://www.weblancer.net/

подробнее пишите здесь или в лс

Joomla
12 лет назад
croder64
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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