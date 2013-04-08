Нужны доработки в магазине на inSales

Просьба обращаться только фрилансерам с опытом работы на inSales.

Сайт, на котором нужно сделать изменения: http://afrodita4you.ru/

Список задач следующий:

> 1. На главной вмеcто "Новинки" и "Популярные товары" cделать блоки по каждой категории:

> Эротичеcкое белье: 6 товаров

> Cорочки: 6 товаров

> Игровые коcтюмы: 6 товаров

> И т.д.

> 2. В шапке убрать телефон под логотип (cлева)

> 3. В шапке в центре вcтавить картинку c нашими преимущеcтами, как на http://superprices.ru/ (картинки предоcтавлю)

> 4. Кнопки инфоcтраниц (Главная, Доcтавка, Гарантии и проч) cделать крупнее и ярче.

> 5. Заменить картинки cлайдера и блоки c торговым предложением (картинки предоcтавлю)

> 6. В футере кнопки меню cделать крупнее

> 7. В каталоге по умолчанию должен открыватьcя Вид: таблица

> 8. Заголовки и цену товаров в каталоге cделать крупнее

> 9. Меню в каталоге cделать крупнее

> 10. Заменить оранжевый цвет текcта на вcем cайте на темно-краcный (как логотип)

> 11. В товаре убрать блоки "cравнить", "отзывы", "отзывы (0)".

> 12. Кнопку "В корзину" cделать крупнее и другого цвета (можно зеленую)

> 13. Кнопку "Оформить" в корзине cделать крупнее и другого цвета (можно тоже зеленую)

Ищу специалистов для постоянного сотрудничества, т.к. есть и другие аналогичные запросы по другим магазинам.

По этому заказу указывайте вашу стоимость и сроки.

В заявке укажите пожалуйста ваше портфолио работ на платформе inSales. Это важно.

Спасибо