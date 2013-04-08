Необходима качественная интеграция верстки в open cart. Готовы 3 страницы: гл., внутр. и текстовая страница. Нужен грамотный подход в решении задачи! Проект-ин-т - магазин спортивных товаров.
Нужны доработки в магазине на inSales
Просьба обращаться только фрилансерам с опытом работы на inSales.
Сайт, на котором нужно сделать изменения: http://afrodita4you.ru/
Список задач следующий:
> 1. На главной вмеcто "Новинки" и "Популярные товары" cделать блоки по каждой категории:
> Эротичеcкое белье: 6 товаров
> Cорочки: 6 товаров
> Игровые коcтюмы: 6 товаров
> И т.д.
> 2. В шапке убрать телефон под логотип (cлева)
> 3. В шапке в центре вcтавить картинку c нашими преимущеcтами, как на http://superprices.ru/ (картинки предоcтавлю)
> 4. Кнопки инфоcтраниц (Главная, Доcтавка, Гарантии и проч) cделать крупнее и ярче.
> 5. Заменить картинки cлайдера и блоки c торговым предложением (картинки предоcтавлю)
> 6. В футере кнопки меню cделать крупнее
> 7. В каталоге по умолчанию должен открыватьcя Вид: таблица
> 8. Заголовки и цену товаров в каталоге cделать крупнее
> 9. Меню в каталоге cделать крупнее
> 10. Заменить оранжевый цвет текcта на вcем cайте на темно-краcный (как логотип)
> 11. В товаре убрать блоки "cравнить", "отзывы", "отзывы (0)".
> 12. Кнопку "В корзину" cделать крупнее и другого цвета (можно зеленую)
> 13. Кнопку "Оформить" в корзине cделать крупнее и другого цвета (можно тоже зеленую)
Ищу специалистов для постоянного сотрудничества, т.к. есть и другие аналогичные запросы по другим магазинам.
По этому заказу указывайте вашу стоимость и сроки.
В заявке укажите пожалуйста ваше портфолио работ на платформе inSales. Это важно.
Спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходим ряд доделок на Opencart, подробности в скайпе starsnab1Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Привет, Требуется верстка/доработка скрипта слайдера, карточки товара и другая аналогичная работа. Работа через http://www.weblancer.net/ подробнее пишите здесь или в лсИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача: создание интернет-магазина на Opencart. Понадобится разработка дизайна, эскиз имеется. Остальное: настройка, допиливание движка по потребностям, верстка, консультации. Цены и портфолио указывайте в отклике.Интернет-магазины13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется создать интернет-магазин рыболовных снастей с примерным шаблоном как № 41804 на templatemonster.com (http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/41804.html?). Все нюансы оговариваются лично. Бюджет 140$. Хотелось бы на Joomla.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Сайт должен работать под linux на устройствах с тач-скрином, например, на платежном на терминале. Отсюда необходимость интеграции со сканером штрих-кода и тач-скрином. Особое внимание надо уделить транспорту по обмену данными между сайтом ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Разработка магазина на Shop Script. Макет главной в приложении. Оплата по факту. Проектов много, ищу программиста на постоянную основу.Завершен12 лет назад
- $200
Здесь имеется модулб -http://bella-roza.ru/compose/ который надо переделать .И вставить данный модуль в магазин товары перенести на этот модуль.Предложения жду на skupe iskender1804Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
В магазине на Joomla статья на главной странице (HTML модуль) отображается не только на главной, но и в карточках товара. Нужно сделать, чтобы она отображалась только на главной.Завершен12 лет назад
- $30
1 товар не добавляется в корзину без обновления страницы http://камни-заполярья.рф/подвески должно работать так как если добавление происходит со страницы описания товара http://камни-заполярья.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8/%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82-detail#cart 2 при добавлении товара в корзину, ...Закрыт12 лет назад