Требуется дизайн интернет-магазина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки190 просмотров

Здравствуйте !

Требуется Дизайнер который нарисует дизайн в двух экземплярах.

Человек должен жить в Москве либо МО.

для встречи и обсуждения всех деталей дизайна.

12 лет назад
gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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