Необходима качественная интеграция верстки в open cart. Готовы 3 страницы: гл., внутр. и текстовая страница. Нужен грамотный подход в решении задачи! Проект-ин-т - магазин спортивных товаров.
Доработка ИМ на Open Cart по мелочам
Здравствуйте!
Необходимо внести несколько изменений в магазине на Open Cart. Подробности в личку.
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