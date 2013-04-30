Ищем специалиста по разработке интернет-магазинов. На данный момент мы не определились с движком, поэтому рассмотрим все варианты c аргументами в пользу той или иной системы. Основное требование высокая функциональность и производительность, интеграция с российскими платежными ...
Настроить Google Analytics
настроить отчет и его отправку на емейл:
1) статистику по первичным продажа в разрезе источников траффика:общее к-во посетит, к-во покупок, % конверсии, ср сумма.
2)По повторным продажам, за период: сумма, количество покупателей, к-во покупок на одного покупателя.
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