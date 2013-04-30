Настроить Google Analytics

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Завершен3 заявки138 просмотров

настроить отчет и его отправку на емейл:

1) статистику по первичным продажа в разрезе источников траффика:общее к-во посетит, к-во покупок, % конверсии, ср сумма.

2)По повторным продажам, за период: сумма, количество покупателей, к-во покупок на одного покупателя.

12 лет назад
Slonik
50 лет
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

fastok
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Ольга быстро поняла задачу, запросила что нужно и настроила отчет. Рекомендую как адекватного и приятного в общении исполнителя. Надеюсь будем сотрудничать и в дальнейшем.
Рада сотрудничеству, четкая интересная задача, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

fastok
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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