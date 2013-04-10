Требуется специалист по ShopOS

Необходимо реализовать следующие способы: Новая почта(Украина), укрпочта, емс, другие(возможен любой удобный способ). Цена их будет 0 (т.е. в заказ не входят), цена не должна выводится. Т.е. можно одинаковый модуль взять и 4 раза использовать. Они ...