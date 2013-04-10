Требуется специалист по ShopOS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка99 просмотров

Требуется специалист по shopOS. Срок работы 2 месяца. В течении этого времени необходимо производить мелкие доработки сайта (переместить виджеты, поправить поля в корзине и т.п.). Стоимость работы 6000-8000 руб за 2 месяца. Оплата помесячно. Обязательное условие – постоянный онлайн в течении рабочего дня.

12 лет назад
matfei
Денис 
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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