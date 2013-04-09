Реализовать доставку

Необходимо реализовать следующие способы: Новая почта(Украина), укрпочта, емс, другие(возможен любой удобный способ). Цена их будет 0 (т.е. в заказ не входят), цена не должна выводится. Т.е. можно одинаковый модуль взять и 4 раза использовать. Они необходмы чтобы менеджер понимал, какой способ человеку предпочтительней. Возле каждой доставки должна быть ссылка на калькулятор на их сайте, чтобы человек мог примерно посчитать. И подверстать форму обратной связи под дизайн.