Необходима качественная интеграция верстки в open cart. Готовы 3 страницы: гл., внутр. и текстовая страница. Нужен грамотный подход в решении задачи! Проект-ин-т - магазин спортивных товаров.
Реализовать доставку
Необходимо реализовать следующие способы: Новая почта(Украина), укрпочта, емс, другие(возможен любой удобный способ). Цена их будет 0 (т.е. в заказ не входят), цена не должна выводится. Т.е. можно одинаковый модуль взять и 4 раза использовать. Они необходмы чтобы менеджер понимал, какой способ человеку предпочтительней. Возле каждой доставки должна быть ссылка на калькулятор на их сайте, чтобы человек мог примерно посчитать. И подверстать форму обратной связи под дизайн.
Заявки фрилансеров
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