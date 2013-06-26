Задача для разработчика интернет-магазинов

Ищем специалиста по разработке интернет-магазинов. На данный момент мы не определились с движком, поэтому рассмотрим все варианты c аргументами в пользу той или иной системы. Основное требование высокая функциональность и производительность, интеграция с российскими платежными системами и 1С. Не исключаем возможность собственной разработки.