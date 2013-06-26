Задача для разработчика интернет-магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен17 заявок213 просмотров

Ищем специалиста по разработке интернет-магазинов. На данный момент мы не определились с движком, поэтому рассмотрим все варианты c аргументами в пользу той или иной системы. Основное требование высокая функциональность и производительность, интеграция с российскими платежными системами и 1С. Не исключаем возможность собственной разработки.

12 лет назад
Alina_anweb
Алина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Renaq
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$750
20 дней
Спасибо за выполненную работу!
Ответственный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Renaq
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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