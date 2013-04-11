настроить отчет и его отправку на емейл: 1) статистику по первичным продажа в разрезе источников траффика:общее к-во посетит, к-во покупок, % конверсии, ср сумма. 2)По повторным продажам, за период: сумма, количество покупателей, ...
Адаптирование шаблона интернет-магазина
Привет, есть osCommerce шаблон, вот он - http://www.templatemonster.com/ru/demo/42867.html,
Доступные исходные материалы: .PSD, .PHP, (Currently supports only English version)
Необходимое программное обеспечение:
Adobe Photoshop CS+, Adobe Dreamweaver 8+ (or any php-editor), Apache only (on Unix/Freebsd/Linux/Windows), For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac), Hosting with PHP5x and MySQL5x, OsCommerce 2.3.3
В него надо внести некоторые изменения по содержанию и структуре. Наполнять товарами не надо. ТЗ уже есть.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо натянуть сверстанный дизайн на опенкарт, подчистить код от лишних элементов. Отдаю предпочтение фрилансерам с УкраиныИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать интернет магазин на WP. Отдаю предпочтение исполнителям с украины.Интернет-магазины11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
!!! — Верстка и натяжка на Presta Shop, версия 1.5!!! Реже 1.4 (Верстка выполняется чаще всего с PSDшников + ТЗ, задания могут быть разнообразными) Оплата производится после выполнения проекта. Оплата ...Закрыт12 лет назад
- $500
Требуется создать каталог с платным доступом (подписка на месяц, 3, 6). Каталог представляет из себя список объявлений о продаже техники (фото, модель, ссылка и пр.). Все данные заполняет администратор. При регистрации клиенту предоставляется тестовый доступ ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт12 лет назад
Компании для постоянной работы разных своих проектов нужен – Специалист по работе с движком Vamshop Специалист должен уметь программировать, работать с движком. настраивать под работу магазина. Все эти требования должны быть в лице ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен специалист для настройки интернет магазина. Движок joomla 3.0 + JoomShopping. Настройка формата вывода квитанции, оповещения заказчика, настройка платежной сиcтемы и системы доставки. Поскольку это не последний проект в этой связке (joomla 3.0 + ...Закрыт12 лет назад
Ищем специалиста по разработке интернет-магазинов. На данный момент мы не определились с движком, поэтому рассмотрим все варианты c аргументами в пользу той или иной системы. Основное требование высокая функциональность и производительность, интеграция с российскими платежными ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Требуется специалист по shopOS. Срок работы 2 месяца. В течении этого времени необходимо производить мелкие доработки сайта (переместить виджеты, поправить поля в корзине и т.п.). Стоимость работы 6000-8000 руб за 2 месяца. Оплата помесячно. Обязательное ...Закрыт12 лет назад