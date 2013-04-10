Верстальщик на Prestashop

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка135 просмотров

!!! — Верстка и натяжка на Presta Shop, версия 1.5!!! Реже 1.4

(Верстка выполняется чаще всего с PSDшников + ТЗ, задания могут быть разнообразными)

Оплата производится после выполнения проекта.

Оплата от кол-ва работ. За каждый выполненный проект получаете заработок. В среднем заработок в месяц около 500–600 у.е.

За Presta Shop в среднем около 100–200 у.е.

от сложности проекта цена может увеличиваться или уменьшаться.

Верстальщик не должен «Пропадать», и всегда быть на связи.

Писать на ***, Skype — alesss43

Жду Ваших предложений.

П.С. Если вы не владеете Версткой на Преста Шоп. Не пишете.

PrestaShop
12 лет назад
Alesss
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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