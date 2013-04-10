Cоздать каталог с платным доступом

Требуется создать каталог с платным доступом (подписка на месяц, 3, 6). Каталог представляет из себя список объявлений о продаже техники (фото, модель, ссылка и пр.). Все данные заполняет администратор. При регистрации клиенту предоставляется тестовый доступ на сутки. Должен присутствовать хороший поиск, чтобы при вводе предлагались варианты. А так же инструменты e-mail рассылки, которые сообщат клиенту, когда необходимо продлить подписку и пр. Реализовать на бесплатной системе или нул.

Все должно быть красиво представлено в современном дизайне, без перегруза. Должно быть легкоизменяемо, от категорий, до всего прочего.

Оплата должна осуществляться разными способами от простого предоставления реквизитов, до карт, терминалов и пр.

Требуется дизайн+установка+копирайтинг текстов.

Можно по отдельности (дизайн+установка и копирайтинг)

Схематичное ТЗ в приложении.

Предложения можно тут или на email – [email protected]