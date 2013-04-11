Магазин для Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки120 просмотров

Нужно добавить магазин на сайт (Джумла)

Магазин такого плана http://sharik.ru/production/prod/list_prmsection_id_dta797.html

В идеале чтобы это было уже готовое расширение, которое я загрузила бы сама на сайт

Какова стоимость?

HTMLJoomla
12 лет назад
lila929
Мария 
41 год
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настроить Google Analytics

    настроить отчет и его отправку на емейл: 1) статистику по первичным продажа в разрезе источников траффика:общее к-во посетит, к-во покупок, % конверсии, ср сумма. 2)По повторным продажам, за период: сумма, количество покупателей, ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Адаптирование шаблона интернет-магазина

    Привет, есть osCommerce шаблон, вот он - http://www.templatemonster.com/ru/demo/42867.html, Доступные исходные материалы: .PSD, .PHP, (Currently supports only English version) Необходимое программное обеспечение: Adobe Photoshop CS+, Adobe Dreamweaver 8+ (or any ...

    ApacheHTMLLinuxPHP
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстальщик на Prestashop

    $250

    !!! — Верстка и натяжка на Presta Shop, версия 1.5!!! Реже 1.4 (Верстка выполняется чаще всего с PSDшников + ТЗ, задания могут быть разнообразными) Оплата производится после выполнения проекта. Оплата ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Cоздать каталог с платным доступом

    $500

    Требуется создать каталог с платным доступом (подписка на месяц, 3, 6). Каталог представляет из себя список объявлений о продаже техники (фото, модель, ссылка и пр.). Все данные заполняет администратор. При регистрации клиенту предоставляется тестовый доступ ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется опытный специалист для работы с Vamshop

    Компании для постоянной работы разных своих проектов нужен – Специалист по работе с движком Vamshop Специалист должен уметь программировать, работать с движком. настраивать под работу магазина. Все эти требования должны быть в лице ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка интернет-магазина JoomShopping

    Нужен специалист для настройки интернет магазина. Движок joomla 3.0 + JoomShopping. Настройка формата вывода квитанции, оповещения заказчика, настройка платежной сиcтемы и системы доставки. Поскольку это не последний проект в этой связке (joomla 3.0 + ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад