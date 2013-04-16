Перенос тестового сайта на поддомен

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Завершен7 заявок152 просмотра

Нужен перенос сайта на поддомен с настройкой функционала (база данных, sh404, запрет на индексацию).

Оплата по вебмани с протекцией

12 лет назад
qrtv
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$10
1 день
Предполагалось просто перенести сайт на поддомен, в процессе возникло много проблем, от неудовлетворительного качества хостинга, до проблем с компонентом генерации чпу. Сергей показал себя не только как хорошего специалиста, но и как человека, который не оставит заказчика один-на-один с его трудностями, даже если это не проговаривалось в ТЗ. Из предполагаемых 30 мин. Сергей потратил почти целый день, увеличив стоимость всего на 20$ , что считаю более чем оправдано, за его знания и отношение. Спасибо Сергей.
Заказчик супер! Оплата моментально, приятно общятся, рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад

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