Joomla+Virt2=Сверстать карточку товара

Привет, нужно сверстать карточку товара на Virt2, joomla2. Сверстать 1 карточку в 2 дизайнах, добавить в Musql цвет и вывести в админке, подключить компонент отзывов к товарам - реализовать его в карточке, вывести в карточке социальные кнопки, настроить листинг madgiczoomplus, настроить размеры товара - реализовать выбор двух и более размеров для покупки.

http://world-fashion.su/muzhskaja-odezhda-obuv-aksessuary/muzhskie-aksessuary/muzhskie-klatchi/muzhskoj-klatch-1-art

http://world-fashion.su/work/ver.png