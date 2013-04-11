Joomla+Virt2=Сверстать карточку товара

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Привет, нужно сверстать карточку товара на Virt2, joomla2. Сверстать 1 карточку в 2 дизайнах, добавить в Musql цвет и вывести в админке, подключить компонент отзывов к товарам - реализовать его в карточке, вывести в карточке социальные кнопки, настроить листинг madgiczoomplus, настроить размеры товара - реализовать выбор двух и более размеров для покупки.

http://world-fashion.su/muzhskaja-odezhda-obuv-aksessuary/muzhskie-aksessuary/muzhskie-klatchi/muzhskoj-klatch-1-art

http://world-fashion.su/work/ver.png

Joomla
12 лет назад
croder64
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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