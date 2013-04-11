Шаблон на imagecms

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Закрыт1 заявка71 просмотр

Нужно шаблон натянуть на ImageCMS 4.3. Дизайн-макет сверстан в HTML и готов к натяжке. Хостинг с установленной CMS предоставим.

В предложениях указывайте сроки и стоимость.

HTML
12 лет назад
Vsevset
Виктор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров