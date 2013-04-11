Нужен перевод всех модулей на русский. Изменения параметров наполнения каталога. Добавление платежных систем. Все подробности в ворд файле. Жду ваши предложения по стоимости(без учета цены шаблона) и ...
Шаблон на imagecms
Нужно шаблон натянуть на ImageCMS 4.3. Дизайн-макет сверстан в HTML и готов к натяжке. Хостинг с установленной CMS предоставим.
В предложениях указывайте сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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