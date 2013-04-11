Адаптация шаблона templatemonster.com

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Закрыт3 заявки82 просмотра

Нужен перевод всех модулей на русский.

Изменения параметров наполнения каталога.

Добавление платежных систем.

Все подробности в ворд файле.

Жду ваши предложения по стоимости(без учета цены шаблона) и срокам.

Спасибо

12 лет назад
Stof
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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