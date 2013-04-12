Нужно сделать похожий сайт

Нужно сделать сайт похожий на http://vipshop24.ru

Страница товара http://vipshop24.ru/catalog/tufli/anre_tani

Есть xml, который нужно будет периодически обновлять когда цена будет меняться с admitad.com

Возможно нужно будет несколько дизайнов.