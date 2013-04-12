Есть готовая верстка в HTML, необходимо натянуть на hostCMS v.6 Редакция малый бизнес куплена. Предоставим хостинг с установленной CMS, верстку страниц в html. Обозначайте стоимость и сроки.
Подключить оплату картами
Требуется помощь в подключении оплаты картами через одну из систем
Authorize.Net SIM
ING BANK - iDEAL Basic
RBS WorldPay
VeriSign
Программирование не нужно, все модули есть.
Нужно проконсультировать в подключении, получить сертификаты, настроить все.
Заявки фрилансеров
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