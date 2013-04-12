Подключить оплату картами

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки93 просмотра

Требуется помощь в подключении оплаты картами через одну из систем

Authorize.Net SIM

ING BANK - iDEAL Basic

RBS WorldPay

VeriSign

Программирование не нужно, все модули есть.

Нужно проконсультировать в подключении, получить сертификаты, настроить все.

12 лет назад
BearDan
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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