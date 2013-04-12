Магазин инфопродуктов

Нужен сайт на основании готового шаблона, выбранного из шаблонов templetamonster (шаблон интернет магазина http://www.templatemonster.com/ru/demo/32869.html) .

основные задачи сайта:

- 1) Осуществление автоматизированных продаж

(получение клиентом после оплаты автоматического ответа об оплате запланированного админом письма, а также получение ссылок для скачивания файлов, которые и являются продуктами для продажи или отсылка самих файлов на указанный в форме-заказе эл.адрес. В случае отдельной страницы (например, для просмотра видео файлов, скачивания звукового файла) страница должна быть настраиваемой на самоудаление через 14 дней)

2) сбор всех эл.адресов от форм обратной связи и запросов в единый файл, возможность автоматической рассылки новостей по всей базе адресов.

3) когда происходит отправка файла (или ссылки) клиенту (рассылка новостей по базе эл.адресов-заказчиков сайта) в имени отправителя должно быть указано ИМЯ САЙТА+ фавиконка сайта (как фото отправителя). фавиконка разработана

4) все комментарии, вопросы из форм обратной связи должны дублироваться (перепосылаться) на частный эл.адрес редактора сайта

Подробное ТЗ высылаю после просмотра отзывов о работах.

300 долларов