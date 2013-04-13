Довести до ума внешний вид магазина

Надо сделать шапку, поменять шрифт, добавить слайдер товаров с ценой на главной, который можно настраивать по рубрике товаров. На главной слайдер картинок из записей, должен брать картинку сам. В общем сделать яркий магазин. И убрать все сторонние ссылки.