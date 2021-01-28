Допилить мобильное приложение

Добрый день. Для избежания спама, начните ваше предложение со слов "Бангладеш, Добрый день" Итак, купили тему - https://codecanyon.net/item/foodtiger-food-delivery-multiple-restaurants/26296970?_ga=2.233426590.1465844855.1607773106-1755768375.1605632244 Установили, настроили и сейчас все работает на ура. Для этой темы - есть и готовое мобильное приложение - https://codecanyon.net/item/food-delivery-reactnative-foodtiger/26796029?s_rank=2 Задача - помочь ...