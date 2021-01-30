Разработка мобильного приложения для ios

Разработка мобильного приложения на IOS

Разработка мобильного приложения - 3-4 экрана

Описание работ

Необходимо создать приложение под Android в 4 экранов на Unity

Cуть приложения чтобы парсить json и выводить на по экранам.

Возможность отправки Push-уведомлений (firebase cld msg)

SDK:

-firebase

-AppMetrica

Срок до 3-5 дней.

Работаем

в рабочее время по МСК. Поэтому если берете проект то учтите, что на

вопросы не сможем отвечать вечером и будет задержка при реализации

Для связи сразу указывайте телеграм.