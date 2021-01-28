Создать мобильное приложение через «1С-Битрикс: Мобильное приложение»

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок1919 просмотров
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Есть готовый сайт. Необходимо адаптировать его в МП по средствам продукта  https://www.1c-bitrix.kz/products/mobile/.   

 

3 года назад
triadaseo
Сергей 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад