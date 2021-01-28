Есть мобильное приложение, расположено в google play. [b]Разработано на IONIC.[/b] От Google пришло письмо, что необходимо внести правки в приложение, текст письма прикладываю к заданию. Необходимо внести правки в приложение, заново его пересобрать и выложить ...
Создать мобильное приложение через «1С-Битрикс: Мобильное приложение»
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