Добрый день. Нужно создать простое мобильное приложение для сайта https://bizu.md/ - интернет магазин одежды и аксессуаров для мужчин. Нужно приложение для Android и Ios а также опубликовать приложение в play market и apple store. Жду ваши предложения. Напишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Авторассылку what’s app для android
Есть база, состоящая из ссылок, при переходе на которые сразу перекидывает в whats app с уже написанным сообщением.
Все нужно автоматизировать.
СРОЧНО!
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