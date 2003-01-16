Авторассылку what’s app для android

$100
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки2182 просмотра
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Авторассылку what’s app для android

Есть база, состоящая из ссылок, при переходе на которые сразу перекидывает в whats app с уже написанным сообщением.

Все нужно автоматизировать.

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Android
3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад