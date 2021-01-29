Создать мобильное приложение для сайта

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок1434 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нужно создать простое мобильное приложение для сайта https://bizu.md/ - интернет магазин одежды и аксессуаров для мужчин.

Нужно приложение для Android и Ios а также опубликовать приложение в play market и apple store.

Жду ваши предложения.

Напишите пожалуйста сроки, стоимость разработки и затраты на публикацию приложения. Спасибо!

3 года назад
diavorski
Дмитрий 
31 годМолдова
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва