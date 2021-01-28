Сделать приложение на React Native

Всем привет!

Я ищу разработчиков React Native, чтобы они сделали новое приложение. Также нам нужен backend-разработчик основной фреймворк для backend ещё под вопросом обсуждения.

Мы хотим найти одного fullstack-разработчика для создания этого проекта или одного frontend-разработчика и одного backend-разработчика, но мы также можем обсудить количество разработчиков. Я считаю, что наше сотрудничество может стать не разовым, а потенциально постоянным.

Что касается описания, это своего рода приложение, в котором пользователи могут вести свои собственные блоги в стиле, похожем на Instagram Stories или Snapchat. У нас есть макеты дизайна и общее техническое задание, которое я предоставлю, если вам интересно участие в проекте. Жду ваших запросов!