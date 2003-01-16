Переверстка дизайна приложения

$200
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки1954 просмотра
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Дизайн в фигме

есть текущее приложение, работающее на паскале

нужно переписать с нуля, ТЗ нет. 

Приложение на обе платформы

Макет покажу в лс.

3 года назад
spb78
Алиса 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад