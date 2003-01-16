Переверстка дизайна приложения

Всем привет! Я ищу разработчиков React Native, чтобы они сделали новое приложение. Также нам нужен backend-разработчик основной фреймворк для backend ещё под вопросом обсуждения. Мы хотим найти одного fullstack-разработчика для создания этого проекта или одного frontend-разработчика и одного ...