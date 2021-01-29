Flutter+Firebase+GoogleMaps

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок2021 просмотр
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Мобильное приложение написанное на Flutter+Firebase+GoogleMaps

---Органайзер покупок в магазинах---

1) Регистрация пользователей

2) Возможность создавать/присоединяться к комнатам

3) Каждый пользователь может видеть геолокацию каждого в данной группе

4) Для всех участников группы доступна возможность: создавать и изменять статус покупок через каждого пользователя

5) Это вводная часть, приложение для зачеты предмета(возможны небольшие дополнения)

***Цену можно обсудить***

Flutter
3 года назад
Rondy1997
26 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад