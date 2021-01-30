Приложение опросник Требуется сделать приложения для планшета андроид

$50
Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок2150 просмотров
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Приложение опросникТребуется сделать приложения для планшета андроид

Несколько опросов для клиентов и сбор данных по результатам ответв

3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
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