Нужен рабочий кейлогер

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка1720 просмотров
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Ищу специалиста который поможет найти,установить или написать и обучить проверенному рабочему кейлогеру для андроида желательно на русском языке.

способ установки удаленный,невидимый или затушеванный.

3 года назад
denisgus1
Денис 
50 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад