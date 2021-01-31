Нужен рабочий кейлогер

Для всех платформ android и ios нужны простые примеры воспроизведения offline зашифрованных видео. Шифруем видео (*.mp4) один раз алгоритмом AES произвольным ключом (или предложите свой) и воспроизводим на каждой платформе этот файл (введя предварительно ключ, которым ...
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способ установки удаленный,невидимый или затушеванный.
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