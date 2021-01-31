Сделать лаунчер для GTA SAMP mobile на андроид с авто установкой

Мне необходимо создать лаунчер для игры GTA SAMP MOBILE на андроид с авто установкой! Что бы человек мог скачать мой лаунчер на андроиде,а все остальные файлы(кеш) загрузился автоматически как во всех играх, и что бы люди играли на моем сервере. Сможете сделать? Ниже скину Вам IP адрес сервера и порт. Если что то ещё понадобится, дайте знать и обозначте чему за свои услуги ! Один человек взялся делать, да что то не так сделал, постараюсь к письму приложить видео что он сделал

https://vk.com/video578109723_456239694 ссылка на видео