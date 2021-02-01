Добрый день! Ищу java разработчика для работы над приложением "Screen Recorder". [b]Задачи:[/b] [list][*]Исправление багов и сбоев приложения[*]Доработки по дизайну, создание tab bar menu[*]Подвязка логики для созданных экранов, диалоговых окон и pop-up[*]Реализация и оптимизация рекламных блоков Admob (обновление ...
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Создать мобильное приложение. Изначально на android, в дальнейшем нужно будет добавлять в play market. Приложение упрощённого типа "FatSecret" (Личный кабинет).Из функционала - установка напоминаний в календарь, отслеживание целей и т.п.Нужна возможность сохранения резервной копии данных на телефоне или в облачном хранилище (на телефоне: Гугл диск, например).Необходимо предусмотреть возможность смены языка интерфейса в дальнейшем.Для приложения нужен будет хотя бы минимальный дизайн. За это доплата отдельно. Отдельно интересно узнать цену на сервер для приложения. Изначально это не нужно. Смс-авторизация в приложении, с помощью которой можно перенести данные аккаунта на устройство.Стоимость работы, примерные сроки и, если есть, примеры ваших приложений.
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