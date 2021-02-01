Исправление багов и доработка приложения на Java

$350
Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок1979 просмотров
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Добрый день! Ищу java разработчика для работы над приложением "Screen Recorder".

Задачи:

  • Исправление багов и сбоев приложения
  • Доработки по дизайну, создание tab bar menu
  • Подвязка логики для созданных экранов, диалоговых окон и pop-up
  • Реализация и оптимизация рекламных блоков Admob (обновление до последней версии SDK с учётом новых измененных классов пакетов и API)
Полное ТЗ вышлю лично.
3 года назад
guest_15906873643161
4 года в сервисе
Был
2 года назад