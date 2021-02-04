Android (Kotlin) app - клиент для shadowproxy

Нужен бот в телеге или андроид приложение для автоматизации заказа такси" [:2757] Бот по вызову такси Для того чтобы сделать заказ в боте нажимаем Старт . Далее в правом нижнем углу есть скрепка и раздел Геопозиция Далее указать точку ...
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Необходимо разработать приложение для подключения к shadowsocks серверу. Для получения списка доступных серверов приложение должно взаимодействовать с API.
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