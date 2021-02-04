Android (Kotlin) app - клиент для shadowproxy

$1500
Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок1457 просмотров
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Необходимо разработать приложение для подключения к shadowsocks серверу. Для получения списка доступных серверов приложение должно взаимодействовать с API.

Android
3 года назад
worldsmile
Марат 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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