Разработать приложение "Трекер воды"

Мобильные приложенияЗакрыт14 заявок1670 просмотров
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Всех приветствую. Необходимо разработать приложение для отслеживания выпитой воды.

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Дизайн в Figma нарисован. Очень простой, в стиле минимализм.

От вас требуется реализовать приложение. Пользователь фиксирует, сколько он выпил воды, это все сохраняется, идёт в статистику. Так же необходимо добавить виджеты на главный экран телефона. В ап сторе таких приложений много, можете посмотреть.

3 года назад
perkasov
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад