Разработать приложение "Трекер воды"

Всех приветствую. Необходимо разработать приложение для отслеживания выпитой воды.

Только профессионалы с отзывом и опытом!

Дизайн в Figma нарисован. Очень простой, в стиле минимализм.

От вас требуется реализовать приложение. Пользователь фиксирует, сколько он выпил воды, это все сохраняется, идёт в статистику. Так же необходимо добавить виджеты на главный экран телефона. В ап сторе таких приложений много, можете посмотреть.