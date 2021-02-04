Телеграм бот по вызову такси

Нужен бот в телеге или андроид приложение для автоматизации заказа такси"

[:2757] Бот по вызову такси

Для того чтобы сделать заказ в боте нажимаем Старт .

Далее в правом нижнем углу есть скрепка и раздел Геопозиция

Далее указать точку А

Далее указать точку Б

Выбрать класс авто и Заказать такси.

Поставить оценку водителю написать комментарии .

Авторегестрация учетных аккаунтов смс активейт ( так как будет админка с базой номеров ( виртуальных)

Бот или андроид приложение делает все тоже что и клиентское приложение с плеймаркет по вызову