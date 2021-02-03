Проект Аппликация по обучению на телефон

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки1211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать программу аппликация на телефон по проекту 

у кого есть опыт работ создания аппликации по обучению

Блоки:

-видео обучение

-текстовый формат  обучения

-тесты 

-результаты отправляються на емейл 

-возможность одному пользователю зарегистрировать обучающих и дать им промокод для входа на их телефонах

-возможность при регистрации н-кол-ва людей иметь возможность получить скидку

-привязка оплаты через карту

Детали контента и текста предоставляем

просьба указать сроки и стоимость

3 года назад
vavilons
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Телеграм бот по вызову такси

    Нужен бот в телеге или андроид приложение для автоматизации заказа такси" [:2757] Бот по вызову такси Для того чтобы сделать заказ в боте нажимаем Старт . Далее в правом нижнем углу есть скрепка и раздел Геопозиция Далее указать точку ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка мобильного приложения под Андроид (Java)

    Необходим программист на Java с опытом разработки мобильных приложений на Андроид.  После текущего проекта по разработке возможно длительное сотрудничество по усовершенствованию приложения.  Подробности - кандидатам в личку, присылайте пожалуйста Ваше портфолио, опыт работы и стоимость часа работы.

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка/поддержка мобильного приложения на С++/Cocos2D

    Необходим разработчик мобильных приложений на С++ под кроссплатформенный фреймворк Cocos2D.  После разработки возможно длительное сотрудничество по обновлению, поддержке данного приложения. Подробности - в личку кандидатам.  Присылайте пожалуйста Ваш контакт, портфолио и стоимость часа работы.

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу Kotlin разработчика для разработки фитнес приложения

    Приветствую, Ищу разработчика для создания Android версии фитнес приложения. Есть готовая на 90% версия для iOS (на SwiftUI), нужно в течении ±2-2.5 месяцев создать её версию для Android. Кратко:  Полноценное приложение на 20+ Views, от регистрации пользователя, до каталога ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать прототип приложения для Android

    $100

    Здравствуйте. Прототип означает, что должен работать функционал, дизайн не критичен.  Тема приложения – психологический дневник для трейдера. Т.е. как минимум вам должна быть интересна тема трейдинга, т.к. после прототипа последует дальнейшаяя длительная разработка и допиливание.  По финансам ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Лаунчер для android

    Необходимо сделать лаунчер, который распакует нужные файлы в нужные директории. А также, запустит эти файлы при необходимости. При запуске необходима проверка на соответствие файлов тем, что изначально были установлены. Также потребуется реализовать обычный рандомайзер и ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать приложение "Трекер воды"

    Всех приветствую. Необходимо разработать приложение для отслеживания выпитой воды. Только профессионалы с отзывом и опытом! Дизайн в Figma нарисован. Очень простой, в стиле минимализм. От вас требуется реализовать приложение. Пользователь фиксирует, сколько он выпил воды, это все сохраняется, ...

    Мобильные приложения14 заявок
    Закрыт
    3 года назад