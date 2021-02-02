Ищу Kotlin разработчика для разработки фитнес приложения

Приветствую,

Ищу разработчика для создания Android версии фитнес приложения.

Есть готовая на 90% версия для iOS (на SwiftUI), нужно в течении ±2-2.5 месяцев создать её версию для Android.

Кратко:

Полноценное приложение на 20+ Views, от регистрации пользователя, до каталога тренировок, выбора дней для тренировок, выбора инвентаря, загрузки из Firebase видео и отображения его в плеере, элементы управления плеера и т.п., сохранения состояния тренировки в БД.

Язык разработки - предпочтительно Kotlin.

Пишите Ваши контакты, свяжемся, обсудим детали, сроки, бюджет.

Обязательно ссылки на Ваши работы и github, если есть :)