svk111

Сергей Волков svk111

 
36 летУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Веб-приложение

    Необходим программист для доработки веб-приложения. Приложение разрабатывается для анализа данных о товарах площадки Amazon. Язык программирования php, база данных mongodb.

    PHPMongoDB
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Проект создание ПО (веб)

    Создание ПО, веб приложения для работы с товарами с разнымуровнем доступа, а также экспортом (выгрузкой данных о товарах) в Excel google docs. С подобной таблицей Excel google docs. я уже работаю, но есть необходимость в создании более ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад