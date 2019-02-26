Необходим программист для доработки веб-приложения. Приложение разрабатывается для анализа данных о товарах площадки Amazon. Язык программирования php, база данных mongodb.
Мобильные приложения4 заявки
Закрыт
3 года назад
Необходим программист для доработки веб-приложения. Приложение разрабатывается для анализа данных о товарах площадки Amazon. Язык программирования php, база данных mongodb.
Создание ПО, веб приложения для работы с товарами с разнымуровнем доступа, а также экспортом (выгрузкой данных о товарах) в Excel google docs. С подобной таблицей Excel google docs. я уже работаю, но есть необходимость в создании более ...